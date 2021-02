Heidelberg. Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Heidelberg im Gesellschaftshaus Pfaffengrund hat am Montag, mit der Verabreichung des Impfstoffes von AstraZeneca begonnen. Wie die Stadt mitteilte, sind am Montag noch knapp 40 von 150 Terminen nicht vergeben worden. Indes waren am Dienstag alle verfügbaren 150 Termine im KIZ belegt. Noch in dieser Woche würden weitere 140 Termine angeboten, in der kommenden Woche, ab 1. März, könnten dann bereits 1600 Personen mit AstraZeneca im KIZ geimpft werden.

Zudem können sich nun mehr Menschen für eine Impfung anmelden, da das Land Baden-Württemberg am Dienstag kurzfristig den Kreis der Berechtigten für Impfungen mit AstraZeneca erweitert hat.

Lehrer und Erzieher

KIZ-Leiter Albertus Arends (l.) klärt einen Impfling auf. © Philipp Rothe

Zunächst dürfen sich Lehrkräfte und Erzieherinnen sowie Menschen, die in der Kindertagespflege und der Jugendhilfe sowie Studierende, die im Rahmen der Ausbildung in entsprechenden Einrichtungen tätig sind, mit AstraZeneca impfen lassen. Zudem ist der Personenkreis auf Menschen mit Down-Syndrom, Praxispersonal sowie Heilmittelerbringer wie Podologen, Physio- und Ergotherapeuten erweitert worden. Gleiches gilt für das Personal in Justizvollzugsanstalten sowie der forensischen Psychiatrie, in der stationären Suchtbehandlung und -rehabilitation sowie für Mitarbeitende der Einsatzdienste von Hausnotrufanbietern. Die Impfberechtigten müssten aber eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen.