Person bei Unfall in Heidelberg verletzt – Hoher Sachschaden

Heidelberg. Eine verletzte Person, mehrere Unfallfahrzeuge und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Heidelberg. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 19.30 Uhr ein 42-jähriger Fahrer und ein 54-jähriger Fahrer die Kurfürsten-Anlage in Richtung Hauptbahnhof entlang. In Höhe der Haltestelle "Stadtwerke" zog der 54-Jährige dann plötzlich nach links und übersah dabei offenbar den anderen Verkehrsteilnehmer. Dieser wich nach links aus, um einen Unfall zu verhindern. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen, der durch den Aufprall wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben wurde. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kurfürsten-Anlage in Fahrtrichtung Hauptbahnhof war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Neben Polizei-und Rettungskräften war auch die Berufsfeuerwehr wegen auslaufender Betriebsmittel im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 30 000 Euro.