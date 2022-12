Per App und Rundfunk

„Wir warnen Deutschland“: Unter diesem Motto steht der zweite bundesweite Warntag am heutigen Donnerstag, 8. Dezember. Es ist ein Testdurchlauf für die Alarmierungssysteme. Ab 11 Uhr wird durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Probewarnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) herausgegeben. Brände, Bombenfunde, Trinkwasserverunreinigungen oder andere Gefahrenlagen – bei Gefahren müssen Behörden schnell warnen können. Und das wird an dem Tag getestet.

Sirenennetz im Aufbau

Die Testwarnung wird deutschlandweit – auch in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis – über Warn-Apps wie beispielsweise NINA und Katwarn, Radio- und Fernsehprogramme sowie digitale Werbebildschirme im Stadtbild veröffentlicht. In Heidelberg wird die Probewarnung über Warn-Apps, Rundfunkdurchsagen sowie auf den digitalen Werbedisplays der Firma Stroer wahrzunehmen sein.

Während in 25 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zentral aus der Leitstelle Ladenburg Sirenen ausgelöst werden können, wird das Heidelberger Sirenennetz nach Mitteilung der Stadt Heidelberg erst (wieder) aufgebaut. Im Moment werden die notwendigen Arbeiten am jeweiligen Standort erhoben. Die Montage der Sirenen soll voraussichtlich im ersten Quartal 2023 beginnen. Ende 2023 sollen die Sirenen in Betrieb genommen werden. miro