PCR-Test selbst buchen

Reilingen. Einen PCR-Test rund um die Uhr selbst buchen: Diesen Service bietet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises im kreiseigenen Test-Center in Reilingen (Wilhelmstraße 86, 68799 Reilingen) an. Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, können Bürgerinnen und Bürger einen solchen Test bei entsprechender Voraussetzung ab sofort selbst buchen. Das Angebot richtet sich nur an Personen mit Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten sowie an solche, die engen Kontakt zu einer positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person hatten, eine Warnung über die Corona-Warn-App erhalten haben oder deren Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen ist. Für den kostenlosen PCR-Test müssen in einem Online-Formular das gewünschte Datum samt Uhrzeit sowie die persönlichen Daten und der Grund der Testung eingetragen werden.

Da im Test-Center in Reilingen auch Abstriche für Kinder durch geschultes Fachpersonal möglich sind, kann auch für Kinder über sechs Jahre ein Termin im Drive-In-Bereich vereinbart werden. Für eine Terminbuchung jüngerer Kinder (unter sechs Jahre) in Reilingen muss weiterhin die Corona-Hotline des Gesundheitsamts (06221/522-1881) kontaktiert werden. her