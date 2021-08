Passantrag am Automat

Heidelberg. Ein biometrisches Passbild erstellen lassen, den Fingerabdruck einscannen und das neue Ausweisdokument digital beantragen: Automaten der Bundesdruckerei machen das seit 2018 in den Heidelberger Bürgerämtern möglich. Rund 1500 Personen haben dieses Selbstbedienungsangebot seither im Bürgeramt Mitte genutzt. Nach der erfolgreichen Testphase sollen nun auch die Außenstellen mit den Geräten ausgestattet werden. Ein Gerät kostet rund 20 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit dem Selbstbedienungsterminal bauen wir unseren Kundenservice aus und gehen einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung“, sagt Bernd Köster, Amtsleiter des Bürger- und Ordnungsamts Heidelberg. Vorteil: Bürger können am Selbstbedienungsterminal schnell und unkompliziert ihre Ausweisdokumente selbst beantragen und müssen noch nicht einmal ein extra erstelltes biometrisches Passfoto mitbringen. Acht Euro kostet die Nutzung des SB-Terminals zusätzlich zu den Kosten des Dokuments. Das Geld wird am Schalter in bar oder mit EC-Karte bezahlt.

Zur Auswahl stehen im Menü neben Deutsch und Englisch auch Türkisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Das Gerät fährt selbstständig in die passende Höhe, so dass es auch für Großgewachsene, Kinder oder Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Wer auf bewährte herkömmliche Weise einen Ausweis beantragen möchte, darf das natürlich weiter, teilt die Stadt mit – auch mit einem mitgebrachten Foto. miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2