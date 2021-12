Passant löscht in Brand stehenden Pkw in Heidelberg

Heidelberg. Ein Passant hat am Donnerstagvormittag in Heidelberg ein in Brand stehendes Auto einer 32 Jahre alten Fahrerin gelöscht. Der Mann „griff beherzt ein und konnte das Feuer mittels Feuerlöscher löschen“, berichtete die Polizei. Ein technischer Defekt hatte vermutlich dazu geführt, dass plötzlich Rauch aus dem Auto aufstieg, als die Fahrerin gegen 9.15 Uhr im Birkenweg im Stadtteil Rohrbach unterwegs war. Die 32-Jährige habe den Wagen sofort gestoppt und verlassen. Sie blieb unverletzt.

Beschädigungen am Wagen konnte der Helfer durch sein Eingreifen jedoch nicht verhindern. Die Schadenssumme wurde von der Polizei auf 5.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.