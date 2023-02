Partner bei der Buga

Worms ist offiziell Partnerkommune der Bundesgartenschau in Mannheim. Oberbürgermeister Adolf Kessel und BUGA 23-Geschäftsführer Michael Schnellbach verkündeten die Zusammenarbeit am Freitag. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die diesjährige Bundesgartenschau in unserer Nachbarschaft beheimatet ist“, sagte Oberbürgermeister Adolf Kessel. Worms zeichne sich durch einen hohen Anteil an Grünflächen im innerstädtischen Bereich aus, so die eine Pressemitteilung nach der Vereinbarung. Nun soll das Partnerlogo an vielen Stellen in der Stadt auftauchen und darauf aufmerksam machen, dass Worms Partnerkommune ist. Durch die thematische Verbindung der Projekte würden Brücken geschlagen. red/sal

