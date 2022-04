Pärchenstreit eskaliert - 23-Jährige verletzt mehrere Polizisten

Heidelberg. Bei einem Polizeieinsatz am Freitagabend in Heidelberg sind drei Beamte leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stritt sich ein Pärchen gegen 22.05 Uhr in der Vangerowstraße. Während der Klärung des Sachverhalts, griff die 23-jährige Beteiligte unvermittelt die Polizisten an. Bei der anschließenden Festnahme sperrte die Frau ihre Arme und versuchte sich, aus den Festhaltegriffen zu befreien. Mit vereinten Kräften konnte sie letztendlich festgenommen werden. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen, die Beschuldigte blieb unverletzt, wurde aber in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

