Heidelberg. Unter dem Motto „Abrüsten! Für den Frieden, für das Klima, für die Menschen“ gibt es in Heidelberg, wie in vielen anderen Städten, einen Ostermarsch. Termin ist Samstag, 3. April.

Der Marsch wird pandemiebedingt jedoch gezielt kleiner ausfallen. Statt dem traditionell mit Mannheim organisierten regionalen Ostermarsch werden am Karsamstag zwei getrennte Veranstaltungen, unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte, durchgeführt. Los geht es am 3. April um 12 Uhr an der Stadtbücherei mit einer anschließenden Demonstration zur Neckarwiese, auf der es um etwa 14 Uhr eine Abschlusskundgebung geben wird.