Orange als Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen

Heidelberg. Orangene Regenschirme mit Signalwirkung vor dem Heidelberger Rathaus: „NEIN zu Gewalt an Frauen“ ist der 1999 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Aktionstag überschrieben. Hintergrund: Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Zur Regenschirm-Aktion vor dem Heidelberger Rathaus hatten am Donnerstagabend die SPD-Frauen aufgerufen. miro

