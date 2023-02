"Opus V"-Sommelier nun in Heidelberg

Heidelberg. Drei Jahre lang sorgte er als Sommelier im Zwei-Sterne-Restaurant "OPUS V" in Mannheim für die passenden Weine zum Menü. Jetzt gehört Joe Wessels zum Team des "Mary Jane Space", dem Restaurant im Obergeschoss des Alten Hallenbades im Heidelberger Stadtteil Bergheim.

Gerade ist Wessels von der Weltmeisterschaft der Sommeliers in Paris zurückgekehrt, wo er - gestartet für Südafrika - zwar keinen der ersten drei Plätze belegte, aber viele Inspirationen sammeln konnte. Der Wettbewerb wird alle drei Jahre von der Organisation ASI ausgetragen.

Sommelier Jo Wessels. © Tobias Dittmer

Einige Titel hat Wessels ohnehin bereits: "Nachwuchssommelier des Jahres 2018" Meininger Verlags, Gewinner des "Sommelier-Cup 2018" des Deutschen Weininstituts, "Best Sommelier of South Africa 2018" und "Sommelier des Jahres 2018" des Rolling Pin Magazine. Wessels hat bereits zweimal auf internationaler Bühne konkurriert, einmal beim ASI Best Sommelier of the World (2019), bei dem er den 25. Platz belegte, und dann beim ASI Best Sommelier of Europe & Africa (2021), bei dem er den 7. Gesamtrang erreichte.

"Ich bin begeistert, ein Teil von 'Mary Jane Space' zu sein. Das eingespielte und vertraute

Team hat es sofort geschafft, dass ich mich zu Hause und wohl gefühlt habe. Es macht mir großen Spaß, das Überraschungsmenü zu kreieren und mit einer spannenden, alternativen Getränkebegleitung abzurunden, die die Sinne überrascht und die von Namo, Tim und Max kreierten Speisen unterstreicht. Ich freue mich darauf, unsere Gäste mit interessanten Weinen zu verwöhnen und das Wein- und Getränkeprogramm ständig zu verbessern“, sagt der Sommelier.

Im September eröffneten Georgios Messas und Namo Wrede das "Mary Jane Space" im Obergeschoss des Alten Hallenbades im Heidelberger Stadtteil Bergheim. Im Mittelpunkt stehen hochwertige regionale Zutaten, die die wöchentliche Speisekarte bestimmen.

Das Menü wird als Überraschungsmenü in Form einer Omakase serviert wird. Casual Fine Dining und Private Events haben sich Messas und Wrede auf die Speisekarte gesetzt.

Mary Jane Space ist Freitags und Samstags abends geöffnet (Reservierung erforderlich). Auf Anfrage bietet das Team unter der Woche Private Events für bis zu 48 Gäste an.