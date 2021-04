Online-Seminar zu Teekultur

Heidelberg. Die Welt des Tees als digitales Seminar: Die Akademie für Ältere Heidelberg bietet einen Online-Besuch mittels „Zoom“ bei der Teeakademie Freiburg am Mittwoch, 21. April, um 15 Uhr. Herkunft und Anbau sollen genauso wie die richtige Zubereitung in etwa zwei Stunden thematisiert werden. Gemeinsam werden drei verschiedene Tees zubereitet und verkostet. Die Tee-Proben werden vorab nach Hause geschickt. Kosten: 20 Euro inklusive Tee-Paket. Anmeldung unter Telefon 06221/97 50 50 oder per Mail an unterwegs@akademie-fuer-aeltere.de.

