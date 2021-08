Olympische Spiele – wetterbedingt in der Halle

Heidelberg. Diese Olympischen Spiele sind kurzfristig in die Halle der Pestalozzischule umgezogen: Die Spielaktionen der städtischen Kinder- und Jugendförderung mit dem Team des Hauses der Jugend sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Ferienaktivitäten der Stadt. Sie stehen jährlich unter einem anderen Motto. Bei den Olympischen Spielen konnten die jungen Sportler neben Sackhüpfen und Seilspringen auch mit Ross und Streitwagen gegeneinander antreten. Das machte auch Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen (SPD, rechts im Bild) sichtlich Spaß. Trotz der Corona-Pandemie kann die städtische Kinder- und Jugendförderung mehr als 140 Ferienpass-Angebote und Spielaktionen anbieten.Eine weitere Spielaktion an der Pferchelhütte in Ziegelhausen findet am Ende der Sommerferien statt. miro (Bild: Philipp Rothe)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1