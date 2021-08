Sie kommt leicht wie eine Feder in den historischen Ratssaal – und sie hat ihre Goldmedaille dabei: Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich am Montagnachmittag ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen. Die Olympiasiegerin von Tokio hat eine persönliche Bindung an die Unistadt: Sie wurde hier geboren und ging hier zur Schule.

„Dankeschön für den tollen Empfang“, freut

...