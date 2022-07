Oldtimer starten künftig in Sinsheim

Rhein-Neckar. Er stammt aus dem Jahr 1896 und hat gerade einmal vier Pferdestärken: Ein Benz Velo ist der älteste Teilnehmer der diesjährigen Bertha Benz Fahrt. Wie das Technik Museum Sinsheim am Dienstag mitteilte, findet die Ausfahrt vom 28. bis 31. Juli rund um das Museum in Sinsheim statt. Die Museumsbesucher haben demnach an diesen Tagen die Gelegenheit, 40 seltene Fahrzeuge aller Fabrikate bis einschließlich Baujahr 1930 live zu erleben – zum Beispiel den noch sehr gut erhaltenen Benz 14,30 von 1909, den Loreley Typ L4A von 1913 oder den Steyr Typ VII aus dem Jahre 1926.

„Es ist uns eine Ehre, dass dieses bedeutende Event seinen Weg zu uns ins Museum gefunden hat. Ich freue mich darauf, die Fahrzeuge bei uns live erleben zu können“, betonte Museumspräsident Hermann Layher. Am Donnerstag treffen die Fahrzeuge ab 12 Uhr nach und nach auf dem Museumsgelände ein. An den Ausfahrttagen – am Freitag und Samstag – werden die Oldtimer dann ab 15 Uhr im Innenhof präsentiert.

„Die Bertha Benz Fahrt wird erstmals ihre Zelte im Technik Museum Sinsheim aufschlagen. Das Museumsteam wird uns dabei tatkräftig unterstützen, dieses Oldtimer-Event in der Region zu etablieren“, ist Organisator Wolfgang Presinger vom Allgemeinen Schnauferl-Club (ASC) überzeugt.

Wurde die Rallye zuvor von Winfried Seidel mit seinem berühmten Automuseum Dr. Carl Benz aus Ladenburg sowie dem ASC ausgerichtet, liegt die Organisation künftig allein in den Händen von Wolfgang Presinger. Seidel habe sich nach fast 40 Jahren als Mitveranstalter zurückgezogen, hieß es in der Mitteilung. Dies sei jedoch ein guter Zeitpunkt gewesen, um das Veranstaltungskonzept für die Zukunft zu ändern. So wurde das erste Mal seit Beginn der Bertha Benz Fahrt in den 1960er Jahren die Route geändert.

Der Startpunkt Mannheim scheide inzwischen wegen zu hohem Verkehrsaufkommen aus. „Wir wollen entschleunigtes Fahren in landschaftlich attraktiven Regionen mit freundschaftlichen Begegnungen in Schnauferlkreisen verbinden“, erklärte Presinger das Konzept. Die Strecke führe die Teilnehmer mehr in die Region, in der die Automobilpionierin lebte und wirkte: Am Freitag und Samstag geht es für die Oldtimer rund 100 Kilometer pro Tag in den Kraichgau und südlichen Odenwald.

Die Ausfahrt erinnert an den August im Jahr 1888, als Bertha Benz die erste Fernfahrt der Automobil-Geschichte unternahm. Im Patent-Motorwagen – von ihrem Mann Carl Benz konstruiert – fuhr sie damals gemeinsam mit ihren beiden Söhnen von Mannheim nach Pforzheim. Die nächste Ausfahrt soll 2024 stattfinden.