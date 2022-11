Offensive vor zweitem Wahlgang in Heidelberg - „Wechselbürger“ werben für Theresia Bauer

Heidelberg. Björn Leuzinger - Eckart Würzner – Theresia Bauer: In dieser Reihenfolge stehen die drei Kandidatennamen auf dem Stimmzettel. Doch hinter welchem Namen werden die meisten Kreuzchen gemacht? Am Sonntag, 27. November, geht die OB-Wahl in Heidelberg in die zweite Runde. Eine einfache Mehrheit genügt, um den Stadtchef oder die Stadtchefin für die nächsten acht Jahre zu bestimmen.

Rund 107 000 Wähler sind aufgerufen, drei Wochen nach dem ersten Wahlgang erneut abzustimmen. Am 6. November hatte Amtsinhaber Würzner 45,89 Prozent der Stimmen bekommen, Bauer 28,6 Prozent und Leuzinger 1,8 Prozent. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, das Ergebnis der Auszählung wird zwischen 19 und 19.30 Uhr erwartet. 71 Urnenwahlbezirke und 58 Briefwahlbezirke müssen bis dahin ausgezählt sein. Ab 18 Uhr bietet die Stadt Heidelberg eine Ergebnispräsentation im Rathaus sowie per Livestream an. Gabriela Bloem, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt, wird die Zwischenergebnisse aus den Wahllokalen vorstellen. Voraussichtlich zwischen 19 und 19.30 Uhr verkündet Jürgen Odszuck, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, das vorläufige amtliche Endergebnis.

Das Wahlgeheimnis ist ein hohes Gut der Demokratie: Niemand muss Auskunft geben, wen oder was er wählt. Für Theresia Bauer (Grüne) erklären nun rund 150 Heidelberger freiwillig per „Testimonials (Statements mit Bild und vollem Namen)“, dass sie Theresia Bauer wählen werden. Weitere Unterstützer sind allein mit Vor- und Nachnamen aufgeführt (www.wechselbuergerinnen.de).

„Dein Heidelberg. Deine Entscheidung!“: Mit diesem Slogan wirbt Würzner weiter für Unterstützung. Und auf seiner Internetseite https://eckart-wuerzner.de gibt es nicht nur Infos zum Wahlprogramm, sondern auch eine Malvorlage „Mein Heidelberg“.