Offene Weinkeller

„Offene Kellertür“ hieß es im Heidelberger Stadtteil Rohrbach am Samstag. Besucher stießen in ungewohntem Ambiente miteinander an. In den Gewölbekellern, die zum Teil mehr als 500 Jahre alt sind, konnten die Weinfreunde ein Stück Ortsgeschichte mit eigenen Augen erfahren. Die Weingüter Hans Winter und Clauer de Chant präsentierten Weine aus eigenem Anbau. Auf dem Gelände der Metzgerei Sommer hatte ebenfalls ein historischer Keller geöffnet. Der neu gegründete Verein „Urban Wein“, bestehend aus begeisterten Hobby-Winzern, machte erstmals in größerem Stil auf sich aufmerksam. red

