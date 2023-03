Offenbar Reizgas in Heidelberger Schule versprüht - zahlreiche Schüler klagen über Unwohlsein

Heidelberg. In einer Schule in Heidelberg ist von einem unbekannten Täter mutmaßlich Reizgas versprüht worden. 21 Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in der Rohrbacher Straße klagten nach Polizeiangaben vom Freitagmittag über Unwohlsein, weil sie den bislang noch nicht identifizierten Stoff einatmeten. Einige von den Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren hätten sich übergeben müssen. Vier der Betroffenen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Vorfall habe sich im vierten Obergeschoss der Schule ereignet. Das Reizgas sei am Morgen in einer Toilettenanlage versprüht worden und habe sich daraufhin schnell auf dem Stockwerk ausgebreitet. „In der kurz darauffolgenden Pause besuchten ein Teil der Schülerinnen und Schüler der insgesamt vier Klassen des Stockwerks die Toiletten und atmeten dabei den versprühten Stoff ein“, berichtete die Polizei.

Das betroffene Stockwerk sei abgesperrt und der Unterricht der Achtklässler eingestellt worden. Auf die anderen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte hatte der Vorfall keine Auswirkungen, teile Schulleiterin Verena Mechelk auf Anfrage mit. Weiter wollte sie sich zu dem Vorfall nicht äußern. Das sei mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe so abgesprochen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Mittag zunächst noch im Einsatz. Zur weiteren Untersuchung von Feuerwehr und Polizei bleibt die Toilette vorerst weiter abgesperrt. Experten der Feuerwehr würden weitere Messungen durchführen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung in mehreren Fällen gegen den bislang unbekannten Täter wurden aufgenommen.