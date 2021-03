  Offenbar am Fenster geraucht - 17-Jähriger stürzt aus dem dritten Stock

Heidelberg. Ein 17-Jähriger ist in Heidelberg aus einem Hotelfenster im dritten Stockwerk gestürzt. Nach Polizeiangaben vom Montag erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen am Kopf. Vermutlich hatte er am Fenster geraucht, als er am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr aus bislang unbekannten Gründen das Gleichgewicht verlor. Er stürzte auf das zwei Etagen tiefer liegende Terrassenvordach im Innenhof des Hotels im Stadtteil Rohrbach. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei ermittelte nach dem Vorfall dass der 17-Jährige zusammen mit zwei heranwachsenden und Frauen und einem weiterem heranwachsenden Mann im Alter zwischen 17 bis 20 Jahren gefeiert hatte. Zum Teil waren die Personen erheblich alkoholisiert. Es sei jedoch von einem Unglücksfall auszugehen. Hinweise auf Fremdverschulden lagen nicht vor.