ÖPNV in Heidelberg bald kostenlos?

Heidelberg. In Heidelberg könnte es einen ersten Vorgeschmack auf den kostenlosen ÖPNV geben – falls die Stadträtinnen und Stadträte im kommenden Gremienlauf (ab 16. Februar) grünes Licht geben. Konkret heißt das: kostenlose Fahrt in Bussen und Bahnen der VRN GmbH im Heidelberger Stadtgebiet an vier Samstagen in den Monaten März und April. Mit einem kostenlosen ÖPNV würde der Gemeinderat seinem im November 2019 beschlossenen Klimaschutzaktionsplan Rechnung tragen. Die Stadtverwaltung peilt zudem die Einführung eines kostenlosen ÖPNV für unter 18-Jährige/Maxx-Ticket-Berechtigte und für über 65-Jährige an. Dieses Angebot wird dem Gemeinderat nach dem Vorliegen belastbarer Daten zur Beratung vorgelegt. Die Verwaltung beabsichtigt die Einführung des Angebots im Herbst zu Beginn des Schuljahres.Heidelbergs Oberbürgermeister, Eckart Würzner möchte die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs nach dem Vorbild der französischen Partnerstadt Montpellier in drei Schritten. Als erste Stufe sind vier kostenlose Wochenenden für alle Nutzerinnen und Nutzer vorgesehen.Die Kosten dafür belaufen sich auf 140.000 Euro. Im Haushaltsbeschluss hat der Gemeinderat dafür 50.000 Euro für 2022 eingeplant, so dass nun eine überplanmäßige Mittel-Aufstockung um 90.000 Euro notwendig ist.

