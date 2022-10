Ölspur auf Fahrbahn - Motorradfahrer in Heidelberg verletzt sich

Heidelberg. Ein Motorradfahrer ist am Freitagmittag auf einer Ölspur in Heidelberg ins Rutschen gekommen und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 14 Uhr die B37 in Fahrtrichtung Mannheim. Der Kraftradfahrer konnte sich mit seinem Bein abfangen und so einen Sturz verhindern. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem ausgelaufenen Betriebsstoff um Kraftstoff eines bislang unbekannten Fahrzeugs handeln dürfte. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonummer 0621/470930 bei der Polizei zu melden.

