In Zeiten des Mangels an bezahlbarem Wohnraum betritt eine Gruppe von Heidelberger Studierenden Neuland. Das „Collegium Academicum“ (CA) entsteht in Heidelberg-Rohrbach auf der Konversionsfläche „Hospital“ und ist ein selbstverwaltetes Wohnhaus für Studierende und junge Berufstätige. Namensgeber ist das alte „CA“, das in den 1970er Jahren in einem Unigebäude in der Altstadt gegründet wurde.

