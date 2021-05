Obst pflücken erwünscht

Heidelberg. Ein öffentlicher Obsthain für Rohrbach-Hasenleiser: Auf der Grünfläche im Kolbenzeil zwischen der Hausnummer 7 und 9 sind 17 neue Bäume gepflanzt worden. „Jede und jeder darf das Obst für sich pflücken, für Vögel und andere Tiere gibt es außerdem Wildobstbäume“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Heidelberg.

Ermöglicht worden sei dies durch eine Spende des Heidelberger Kalenderverlags trurnit Zeit & Bild GmbH. „Insgesamt spendete der Heidelberger Kommunikations-Dienstleister 1000 Euro“, gab die Stadt weiter bekannt. Dieser Betrag reichte für rund elf Bäume, die restlichen Kosten übernehme die Stadt.

Dialog mit Nachbarschaft gesucht

Außerdem soll der Obsthain für die Öffentlichkeit über den Bau einer Treppe zugänglich gemacht werden. Die Bauarbeiten dazu werden voraussichtlich Ende Mai beginnen. In naher Zukunft sei dort auch ein Gartenprojekt des Quartiermanagements Rohrbach-Hasenleiser denkbar: „Das Quartiermanagement Rohrbach-Hasenleiser sucht hierzu den Dialog mit der Nachbarschaft“, so die Stadt. Die Neugestaltung der Grünfläche leiste einen Beitrag zum Klimaschutzaktionsplan der Stadt Heidelberg. her