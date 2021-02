  Oberärztin der Heidelberger Uniklinik blickt auf ein Jahr Corona zurück

Heidelberg. Oberärztin Uta Merle betreute die ersten Covid-19-Patienten in Heidelberg. Die aktuelle Sorge um die Mutanten erinnert sie an den Jahresanfang 2020 und die Unsicherheit um das Auftauchen des Coronavirus.

Zur Person Uta Merle (45) ist kommissarische Ärztliche Direktorin der Abteilung für Gastroenterologie des Universitätsklinikums Heidelberg. (45) ist kommissarische Ärztliche Direktorin der Abteilung für Gastroenterologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Die gebürtige Mainzerin studierte Zahn- und Humanmedizin in Mainz, wo sie auch promovierte. Nach einem Forschungsaufenthalt in Turin und einem Post-Doc-Forschungsstipendium der Medizinischen Fakultät Heidelberg habilitierte sie sich mit einer Arbeit zur angeborenen Kupferspeicherkrankheit (Morbus Wilson). Merle ist auch Oberärztin der gastroenterologischen Intensivstation des Heidelberger Uniklinikums. miro

Liebe Frau Merle, wurden Sie und Ihre Kollegen schon gegen Covid-19 geimpft?

Uta Merle: Ja, zum Glück! Wir konnten als unmittelbar Corona-Patienten Behandelnde in der Prioritätsstufe 1 geimpft werden und sind sehr dankbar dafür. Da ich sowohl die akuten Covid-19-Fälle, als auch die Langzeitverläufe kenne, ist für mich klar, dass es sehr sinnvoll ist, sich impfen zu lassen - selbst wenn der Impfstoff neu ist und noch keine jahrzehntelange Erfahrung damit existiert. Die Impfbereitschaft bei unseren Ärzten und Pflegern war erfreulicherweise sehr hoch.

Vor fast genau einem Jahr wurde in München der erste deutsche Covid-19-Patient behandelt. In Heidelberg war es Ende Februar soweit. Wie haben Sie diese Wochen Ende Januar/Anfang Februar in Erinnerung?

Merle: Die Zeit damals zeigt interessanterweise Parallelen zur Situation im Moment mit der Unsicherheit in Bezug auf die Mutationen und was das zu bedeuten hat. Anfang 2020 glaubten hier noch viele, dass Covid-19 ein Problem in China ist und es bei uns eher bei Einzelfällen bleiben wird. Es bestanden noch sehr viele Unklarheiten, etwa in Bezug darauf, wie die Krankheit verbreitet wird - ob über Aerosol oder Tröpfchen etwa. Es war eine Zeit, in der viel neues Wissen entstanden ist, aber auch viele konträre Meinungen existierten.

Wie kamen sie dazu, Covid-19-Patienten zu betreuen?

Merle: Als Abteilung für Infektionskrankheiten sind wir im stationären Bereich für die Behandlung von Infektionskrankheiten generell zuständig. Daher wurden damals die ersten Covid-19-Patienten bei uns behandelt - sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen.

Wie wurden Covid-19-Patienten der ersten Zeit behandelt?

Merle: Wir haben versucht, so schnell wie möglich ein Bild der Datenlage zu gewinnen. Große Studien fehlten noch. Es war trotz der gründlichen Vorbereitung schon erst einmal ein Schreck, als der erste Patient ganz real zu uns kam. Ich erinnere mich aber auch an eine Zeit, in der wir mit großer Anstrengung und in einer exzellenten Zusammenarbeit viel dazugelernt haben.

Der Klinikbetrieb wurde dabei zum Teil auf den Kopf gestellt, mit der Organisation von getrennten Wegen für mögliche Infizierte und einer eigenen Ambulanz.

Merle: Absolut. Das war eine große organisatorische Herausforderung, alles neu zu definieren. Wir haben uns beinahe täglich getroffen, um alles bestmöglich zu planen und zu entscheiden. Jetzt, in der zweiten Welle, waren wir schon deutlich routinierter.

Was hat man bei der Behandlung an Wissen dazugewonnen?

Merle: Wir setzen inzwischen bei jedem Patienten, der mit Sauerstoffbedarf eingeliefert wird, Cortison ein. Dazu gibt es mittlerweile eine exzellente Datenlage, und wir sind sicher, das Richtige zu tun. Wir wissen nun auch, wie wir die Patienten möglichst optimal beatmen und wie wir sie insgesamt intensivmedizinisch möglichst optimal betreuen. Diesbezüglich war in der ersten Welle noch vieles unklar. Viel Wissen wurde aber auch gewonnen darüber, welche Medikamente nicht wirken.

Nämlich?

Merle: Es gab großangelegte Studien wie zum Beispiel den WHO Solidarity Trial, in dem dann aber Hoffnungsträger wie beispielsweise das Malariamittel Hydroxychloroquin nicht die gesetzten Erwartungen befüllen konnten. Wir sind jetzt ein gutes Stück weiter, aber es bleibt noch ein langer Weg, noch mehr gute Medikamente zu entwickeln.

Die Bundesregierung hat gerade für 400 Millionen Euro das Antikörper-Medikament eingekauft, mit dem der frühere amerikanische Präsident behandelt wurde. Haben Sie das Mittel in Heidelberg auch bereits einsetzen können?

Merle: Es ist ein Medikament, das man sinnvollerweise in der Frühphase gibt. Das sind nicht typischerweise die Patienten, die schon mit Sauerstoffbedarf auf die Intensivstation kommen. Es gibt aber sinnvolle Einsatzgebiete, etwa bei Patienten, die einen positiven Abstrich entwickeln, während sie mit einer anderen schweren Erkrankung im Krankenhaus sind. Ich denke zum Beispiel an einen frisch Organtransplantierten, dessen Test danach positiv ausfällt. Wir haben aktuell das Medikament jedoch noch nicht eingesetzt.

Sie waren auch für die Organisation der „Corona-Taxis“ mitverantwortlich. Wie entstand diese international bekannt gewordene Idee und welche Bilanz kann gezogen werden?

Merle: An unseren ersten Patienten haben wir gesehen, dass eine sehr plötzliche Verschlechterung eintreten kann: Gerade ging es dem positiv Getesteten noch recht gut, er hatte vielleicht leichtes Fieber und etwas Husten - und vom einen auf den anderen Tag ändert sich das. Er bekommt plötzlich Sauerstoffnot und wird schwer krank. Aus dieser Beobachtung entstand unser Wunsch, die Patienten im Auge zu behalten, bevor es zu einer Verschlechterung kommt. Die allerersten Patienten mit einem positiven Abstrich kamen noch allesamt ins Krankenhaus. Später hat man sie nur noch aufgenommen, wenn sie Symptome zeigten und es ihnen schlechter ging. Da hat uns das „Corona-Taxi“ geholfen, die Infizierten, denen es noch gut ging, im Auge zu behalten und die Verschlechterung frühzeitig zu erkennen. Pflegepersonen besuchten die Patienten daheim und nahmen auch Blut ab. Außerdem haben wir die Patienten regelmäßig angerufen. Mittlerweile haben wir eine App mitentwickelt, in die positiv Getestete eintragen, wie es ihnen geht. In Kombination mit den „Corona-Taxis“ bin ich absolut überzeugt, dass man den Menschen gut helfen kann. Die Patienten melden uns regelmäßig zurück, dass sie sich gut aufgehoben und gut betreut fühlen. Zusätzlich entlastet man die Krankenhäuser, da die Infizierten nur dann in die Klinik kommen, wenn es wirklich nötig ist - dann aber zum optimalen Zeitpunkt.

Gibt es Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr, die ihnen besonders im Gedächtnis bleiben? Vielleicht Kontakte zu Patienten?

Merle: Ich kann mich vor allem an die besonders jungen Patienten erinnern. Wenn sie einen schweren Verlauf haben, bewegt einen das auch als Arzt noch einmal mehr. Sieht man sie später auf einer normalen Station wieder, weil es ihnen viel besser geht und sie nicht mehr abstrichpositiv sind, ist das wirklich sehr schön, sie im normalen Leben zurück zu erleben.

Bringt die Pandemie eventuell positive Aspekte mit sich, etwa in der Organisation der Klinikarbeit?

Merle: Auch wenn eine Pandemie per Definition prinzipiell nichts Positives hat, war die Erfahrung der intensiven interprofessionellen Zusammenarbeit an vielen Stellen sehr gewinnend. Der Vorschub etwa an Videokonferenzen hat ebenfalls gute Erkenntnisse gebracht. Etwa die, dass Reisen zu Meetings, die sonst einen Tag kosten würden, nun per Videokonferenz deutlich unproblematischer gestaltet werden können. Der Medizinberuf ist aber nicht im Homeoffice zu realisieren, da braucht es einfach den direkten Kontakt zum Patienten - zum Glück. In der Lehre sind einige neue Formate eingebracht worden. Wir haben aber auch hier gesehen, dass der Unterricht am Patientenbett und in pandemiekonformen Kleingruppen im Krankenhaus notwendig bleibt.