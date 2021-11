„OB-Wahl verschieben“

Heidelberg. Mit dem Appell, die Wahl des Oberbürgermeisters außerhalb der Semesterferien stattfinden zu lassen, wendet sich die Verfasste Studierendenschaft der Uni Heidelberg an den Gemeinderat der Stadt. „In Heidelberg, der jüngsten Stadt Deutschlands, stellen Studierende einen Großteil der Stadtbevölkerung. Den Studierenden die Teilnahme an der Wahl auf diese Weise zu erschweren, ist weder praktisch nachvollziehbar noch demokratisch vertretbar“, heißt es in einer Mitteilung. Der Gemeinderat müsse dafür sorgen, dass die Stimmen der Studierenden auch gehört werden können, und die Wahltermine dementsprechend festsetzen – zwischen dem 13. September und dem 13. November 2022. Der Beschlussvorlage für den Haupt-und Finanzausschuss des Gemeinderats sei jedoch zu entnehmen, dass der 9. Oktober 2022 im Raum stehe. her

