OB-Wahl Heidelberg: SPD-Kandidat Michelsburg gibt keine Wahlempfehlung ab

Heidelberg. Sören Michelsburg (SPD) zieht seine Bewerbung bei der OB-Wahl in Heidelberg zurück. Beim zweiten Wahlgang am 27. November trete er nicht menr an, bestätigte er dieser Redaktion. Damit läuft alles wie erwartet auf das Duell Eckart Würzner - Theresia Bauer hinaus. Der 34-jährige SPD-Kreisvorsitzende begründete den Schritt damit, dass im zweiten Wahlgang diejenigen kandidieren sollen, die die Chance haben, Oberbürgermeister zu werden, so Michelsburg weiter. Er selbst gehöre nach eigener Einschätzung nicht mehr dazu. Der Pädagoge hatte bei der Wahl am Sonntag 13,5 Prozent der Stimmen erhalten.

"Ich habe bereits zu Beginn meines Wahlkampfes gesagt, dass nur die beiden Kandidierenden im zweiten Wahlgang antreten sollten, die eine realistische Chance haben, Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister zu werden. Zu dieser Aussage stehe ich. Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche mit allen Kandidierenden und Gruppierungen im Gemeinderat geführt. Ich habe viel Unterstützung bekommen, weiterzumachen, aber nicht von der entscheidenden Kandidatin. Daher werde ich meine Kandidatur zurückziehen", formulierte Michelsburg am Mittwochmorgen.

Es habe "gleichzeitig zahlreiche überparteiliche Vorbehalte" gegeben, "sich gemeinsam als Bündnis hinter Theresia Bauer zu stellen", räumte Michelsburg ein. Es sei nun im zweiten Wahlgang erneut Aufgabe der Wähler und Wählerinnen, zu entscheiden. "Die SPD Heidelberg hat sich in ihrer Kreisdelegiertenkonferenz gestern klar dafür ausgesprochen, keine Kandidatur im zweiten Wahlgang zu unterstützen oder eine Empfehlung auszusprechen. Das haben wir sowohl Eckart Würzner, wie auch Theresia Bauer mitgeteilt", heißt es in der Mitteilung weiter. Würzner und Bauer sowie die dahinter stehenden Parteien hätten "dafür Verständnis und sind damit zufrieden, nun selbst die Möglichkeit zu haben, meine Wähler:innen von sich zu überzeugen."

Michelsburg bedankte sich für alle erhaltenen Stimmen. "Ich stehe am 27.11. nun nicht mehr auf dem Wahlzettel, aber möchte hiermit ausdrücklich dazu aufrufen, zur Wahl zu gehen". Eine explizite Wahlempfehlung sprach Michelsburg nicht aus: "Ich bitte insbesondere meine Wählerinnen und Wähler darum, sich die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten anzuschauen und zu überlegen, wer die gesetzten Inhalte transportiert und Sie als Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin überzeugt."

Den zweiten Wahlgang verfolge er nun "gespannt": "Selbstverständlich werde ich mich weiterhin im Stadtrat für meine aus dem Wahlkampf bekannten Ideen einsetzen, wie zum Beispiel mehr bezahlbaren Wohnraum, die Verfolgung von Leerstand, das Miteinander in der Politikgestaltung, die klimaneutrale Stadt und eine moderne, zukunftsfähige Verkehrspolitik".

Am 27. November sind die rund 106 277 Wahlberechtigten erneut aufgerufen, den Stadtchef oder die Stadtchefin für die nächsten acht Jahre zu bestimmen. On alle Kandidaten dabei bleiben, oder gar neue Namen auf den Stimmzettel kommen, entscheidet sich bei der Sitzung des Wahlausschusses am Mittwochabend.