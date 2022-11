OB-Wahl Heidelberg: Niedrigere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Heidelberg. Bei den Oberbürgermeisterwahlen in Heidelberg zeichnet sich an diesem Sonntag im zweiten Wahlgang eine niedrigere Wahlbeteiligung ab. 14 Prozent der rund 107.000 Wahlberechtigten hatten bis 15.30 Uhr in einem der beobachteten Wahllokale ihre Stimme abgegeben. Mehr als jeder fünfte hatte indes vorab Briefwahlunterlagen beantragt. Noch bis 18 Uhr darf gewählt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadt Heidelberg bietet Livestream an

Es ist der zweite Wahldurchgang. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewinnt - eine einfache Mehrheut genügt. Neben Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) bewirbt sich die frühere baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) um die Spitzenposition der Verwaltung in ihrer Heimatstadt. Für Würzner wäre es die dritte Amtszeit. Björn Leuzinger ("Die Partei"), dessen Name ebenfalls und ganz oben auf dem Stimmzettel steht, werden keine realistischen Chancen eingeräumt. Beim ersten Wahldurchgang am 6. November hatte Amtsinhaber Würzner 45,89 Prozent der Stimmen bekommen, Bauer 28,6 Prozent und Leuzinger 1,8 Prozent.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel OB-Wahl Heidelberg Eckart Würzner hat noch tausend Ideen für Heidelberg Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Wie die Heidelberger OB-Kandidatin Theresia Bauer die Wahl gewinnen möchte Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Die Wahllokale sind heute, 27. November, von 8 bis 18 Uhr geöffnet, das Ergebnis der Auszählung wird zwischen 19 und 19.30 Uhr erwartet. 71 Urnenwahlbezirke und 58 Briefwahlbezirke müssen bis dahin ausgezählt sein. Ab 18 Uhr bietet die Stadt Heidelberg eine Ergebnispräsentation im Rathaus sowie per Livestream (www.heidleberg.de) an. Gabriela Bloem, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt, wird die Zwischenergebnisse aus den Wahllokalen vorstellen. Voraussichtlich zwischen 19 und 19.30 Uhr verkündet Jürgen Odszuck, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, das vorläufige amtliche Endergebnis.