OB fordert Impfpflicht

Heidelberg. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (Bild) hat seine bereits Anfang Dezember formulierte Forderung nach einer Impfpflicht erneuert: „Ohne Impfpflicht laufen wir von einer Welle in die nächste und verlängern das Leid für viele Menschen, wenn ich an die Kinder denke, an Jugendliche, an Senioren, an chronisch Kranke oder an Unternehmen, Künstler und Selbstständige, die um ihre Existenz kämpfen“, sagte Würzner in einem Interview.

© Philipp Rothe

„Im Herbst war doch klar: Wenn in vielen Regionen – auch in Baden-Württemberg – von 100 000 noch 40 000 Menschen ungeimpft sind, dann reicht das nicht – egal bei welcher Virusvariante.“ Es sei fatal gewesen, dass viele Politiker eine obligatorische Immunisierung vor der Bundestagswahl ausgeschlossen hätten, sagte der parteilose 60-Jährige, der am 6. November 2022 für eine dritte Amtszeit kandidiert.

Die Proteste radikaler Impfgegner und anderer Extremer hätten ihn nicht überrascht. Aber diese Gruppe sei klein. „Viel größer ist die Gruppe normaler Leute, die irgendwie skeptisch, verunsichert oder nicht so gut informiert sind.“ Vielen von ihnen würde man es mit einer Impfpflicht auch leichter machen, sagte Würzner. miro/lsw (Bild: Philipp Rothe)