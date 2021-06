Heidelberg. Sonnenstrahlen und sommerliche Temperaturen haben am Wochenende viele Menschen nach draußen strömen lassen. Es blieb jedoch verhältnismäßig ruhig, wie die Polizei in ihrer Wochenendbilanz am Montag mitteilte. Demnach herrschte in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis in der Außengastronomie bis spät abends Hochbetrieb. Auch die Heidelberger Neckarwiese war stark besucht. Bis zu 1500 Personen hielten sich in der Spitze jeweils dort auf, so die Polizei. Darunter seien jedoch nur wenige Personen gewesen, auf die die Beamten ein besonderes Augenmerk richten mussten. Nach 22 Uhr kehrte schnell Ruhe ein. „Nur wenige Platzverweise mussten an nicht einsichtige Personen erteilt werden“, hieß es.

Lärmende Nachtschwärmer

Auch in der Altstadt sei viel los gewesen – besondere am Abend. Die Beamten mussten überwiegend wegen Ruhestörungen und verbalen Konflikten einschreiten, die meistens durch Nachtschwärmer auf dem Nachhauseweg verursacht wurden.

In der Nacht auf Sonntag kristallisierten sich laut Mitteilung der Polizei die Alte Brücke und das darunterliegende Neckarufer als bevorzugte Aufenthaltsorte mehrerer Kleingruppen heraus. Verbale Konflikte blieben dort nicht aus, weshalb mit hoher polizeilicher Präsenz einer möglichen Eskalierung begegnet wurde, hieß es von der Polizei. In einzelnen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen. her