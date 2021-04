„Notbremse“ könnte frühestens am Samstag gelockert werden

Heidelberg. Die Zahl der Neuinfektionen in Heidelberg binnen einer Woche bewegt sich wieder unter dem Schwellenwert von 100: Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 78,6. Trotzdem kann die Stadt noch nicht die Regelungen der „Bundesnotbremse“ aussetzen. Frühestens ab 1. Mai wäre das möglich. Der Grund: Die Inzidenz muss fünf Werktage hintereinander unter 100 liegen. Das teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit, das auch für die Stadt zuständig ist.

Sonn- und Feiertage werden also nicht mitgezählt, unterbrechen die Zählung jedoch auch nicht. Laut Veröffentlichung des RKI lag der Wert am Samstag, 24. April, mit 99,7 das erste Mal unter 100; am Montag, 26. April, mit 84,2, das zweite Mal (weil der Wert vom Sonntag, 25. April, nicht mitgezählt wird), und am Dienstag, 27. April, lag der Inzidenzwert mit 78,6 den dritten Werktag in Folge unter 100.

Sollte die 100er-Grenze also auch am Mittwoch, 28. April, und am Donnerstag, 29. April, unterschritten werden, wären die fünf Werktage in Folge erreicht. Ab Samstag, 1. Mai (dem übernächsten Tag nach der Bekanntmachung), würden in Heidelberg wieder die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten.