„Notbremse“ in Heidelberg gezogen

Heidelberg. In Heidelberg gelten ab dem heutigen Freitag wieder verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Hintergrund sind die steigenden Inzidenzzahlen: Nachdem der Wert von mehr als 100 Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche drei Tage in Folge überschritten war, zog das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt zuständig ist, eine „Notbremse“ analog zur Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg. Maßgeblich sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts.

Treffen sind nun nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt – Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit. Der Zoo im Neuenheimer Feld schließt genauso für Besucher wie der Schlosshof mit Besucherterrasse und das Kurpfälzische Museum.

Von 21 bis 5 Uhr gelten Ausgangsbeschränkungen. Nur in Ausnahmefällen dürfen Bürger ihre Wohnungen in dieser Zeit verlassen. Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf wie Supermärkte und Tierbedarfsläden bleiben geöffnet. Geschlossen sind Bau- und Raiffeisenmärkte; Gartenmärkte bleiben offen.

Bestellungen möglich

Der übrige Einzelhandel darf nur noch „Click & Collect“ anbieten – also das Abholen von vorab bestellten Waren in einem festen Zeitfenster. Lieferdienste bleiben möglich.

Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten müssen für den Publikumsverkehr schließen. Die Stadtbücherei ist davon nicht betroffen. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen dürfen nur noch Online-Unterricht anbieten.

Sport darf im Freien und in geschlossenen Räumen nur noch kontaktlos allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt werden. Auf weitläufigen Sportanlagen wie Golfplätzen oder Reitplätzen können auch mehrere Gruppen aktiv sein, wenn sich die Gruppen nicht treffen.

Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflege sind untersagt, ebenso der Betrieb von Sonnenstudios. Beim Friseur benötigt man einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Test bzw. einen Impf- oder den Infektionsnachweis. miro

