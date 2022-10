Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pfennigbasar Noch zwei Tage Schnäppchenjagd

Es ist alles bereit für die Schnäppchenjagd im Bürgerzentrum "Forum 1" in Heidelberg-Emmertsgrund: Eine Woche lang haben 70 Ehrenamtliche sortiert und gesichtet, was in fast 600 Fahrzeugen an Spenden gebracht wurde.