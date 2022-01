Heidelberg. In den kommenden vier Tagen sind noch rund 150 Termine für Kinderimpfungen im Impfstützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg buchbar. Wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitteilte, konnten diese Termine für Kinder von fünf bis elf Jahren zusätzlich in das Buchungstool eingestellt werden. Es wird der Impfstoff von Biontech gespritzt.

Buchungen sind online unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin möglich (Bereich Kinder - Patrick-Henry-Village II auswählen). Zudem kann über die Telefonnummer 06221/5221881 ein Termin gebucht werden.