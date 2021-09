Noch freie Karten für Kindertheaterfestival

Heidelberg. Die Theatervorstellungen sind zwar schon fast alle ausverkauft, ein paar Karten gibt es jedoch noch für das 25. Kindertheaterfestival „Kleine Helden“, das am Donnerstag, 30. September startet. Wie der Veranstalter Kulturfenster Heidelberg am Dienstag mitteilte, besteht noch die Möglichkeit, das Figurentheaterstück am Eröffnungsabend ab 19.30 Uhr zu besuchen. Dann ist das Stück „Die furchtlosen Vampirkiller“ nach dem Film „Der Tanz der Vampire“ für Kinder ab zwölf Jahren auf der Bühne zu sehen.

Bereits zum 25 Mal lädt das Kulturfenster in diesem Jahr kleine und große Besucher zu Theaterstücken in das bunte Zirkuszelt auf die Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim ein. Parallel zu den Theatervorstellungen im Zelt gibt es ein offenes Spielangebot mit dem Spielmobil des Kulturfensters. Das Kindertheaterfestival findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen statt.