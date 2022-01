Noch freie Impftermine

Rhein-Neckar. „Diese Woche sind noch rund 300 Termine für Kinderimpfungen im Impfstützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg (Patrick-Henry-Village) frei“, so die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. „Auch viele Impftermine für Erwachsene sind noch buchbar. Wir stellen regelmäßig neue Termine für Kinder und Erwachsene ein.“ Das schrieb das Landratsamt am Montag in einer Mitteilung. Buchungen sind online unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin möglich, zudem über die Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881). Sie ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Kinder von fünf bis elf Jahren erhalten in den Impfstützpunkten in speziellen kindgerecht gestalteten Impfbereichen zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen. zg

