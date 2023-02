Niederlage fällt zu hoch aus

Heidelberg. Die deutsche 15er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer musste als Aufsteiger in die Rugby Europe Championship auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage hinnehmen. Im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark unterlagen die Schwarzen Adler von Nationaltrainer Mark Kuhlmann dem Vorjahreszweiten aus Spanien mit 14:32 (11:19). Allerdings zeigte der Liga-Neuling über weite Strecken eine couragierte Leistung und stellte damit unter Beweis, dass die DRV-Auswahl auf diesem hohen Niveau mithalten kann. Diese Tatsache will das Team nun am kommenden Wochenende in Neckarsulm unter Beweis stellen und gegen die Niederlande den ersten Sieg einfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten uns, ehrlich gesagt, schon etwas ausgerechnet. Von daher sind wir auch ein klein wenig enttäuscht“, gestand Kuhlmann nach dem Spiel. „Wir haben uns zu Beginn zweimal überrumpeln lassen, aber danach ist unser Spielplan eigentlich gut aufgegangen, und wir konnten über weite Strecken der zweiten Hälfte das Spiel sogar bestimmen. Spanien hat aber seine Chancen abgezockter genutzt. Alles in allem können wir aber zufrieden sein. Wir haben gesehen: Wir können mithalten auf diesem Level. Jedes Spiel hilft uns, besser zu werden. Nun wollen wir aber auch eines gewinnen.“

Schnelle Durchbrüche der Iberer

Sebastian Ferreira trägt den Ball für Deutschland nach vorne. © Imago

Deutschland hatte gute Angriffsphasen zu Beginn, doch zugleich Schwierigkeiten, die schnell durchbrechenden Spanier festzumachen. In der 9. Minute war es dann John Bell, der für Spanien den ersten erhöhten Versuch legte. Und nur drei Minuten später ging es für Bell wieder zu leicht durch die Mitte – wieder sieben Punkte für die Gäste zum 0:14. In der 20. Minute brachte Edoardo Stella zumindest mal die ersten deutschen Punkte auf die Anzeigetafel, als er aus gut 35 Metern einen Straftritt sicher zum 3:14 verwandelte. Doch Spanien war umgehend wieder vor dem deutschen Malfeld, wo das Paket den Ball in den Händen von Vicente del Hoyo über die Linie brachte (22.). Aber Deutschland antwortete sofort, nachdem Leon Hees den Ball mit einem langen Lauf nach vorn brachte und am Ende Oliver Paine den Versuch zum 8:19 legte (24.). Die Adler blieben am Drücker, setzten den nächsten Straftritt aus zentraler Position zu den Stangen und verkürzten kurz vor der Pause auf 11:19 (40.). Nach der Pause knüpfte Deutschland direkt an die zuvor gute Phase an und setzte sich in den Anfangsminuten in Spaniens 22-Meter-Zone fest. Die „Los Leones“ (Löwen) mussten alles aufbieten, um die Deutschen vor der Mallinie zu halten. Mit einem Straftritt zum 11:22 befreite sich Spanien etwas von diesem Druck, Stella traf ebenfalls einen ruhenden Ball zum 14:22 für Deutschland. Die fast 2500 Zuschauer in Heidelberg sahen mittlerweile ein Spiel auf Augenhöhe, phasenweise sogar mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Mehr zum Thema Rugby Prüfstein Spanien Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Rhein-Neckar Löwen fertigen Minden ab Mehr erfahren

Doch das spanische Paket sorgte für die Vorentscheidung, als es im zweiten Anlauf ins deutsche Malfeld schob, wo Lucas Santamaria zum 14:27 ablegte (67.). Die Adler steckten nicht auf, belohnten sich aber nicht mehr für die insgesamt starke Leistung an diesem Tag. Stattdessen kassierten sie in der Schlussminute noch den fünften Versuch. red