Nicole Huber an der Spitze des DAI

Heidelberg.. Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) bekommt eine neue Chefin: Juristin Nicole Huber, Geschäftsführerin der SolaVieve Technologies GmbH und bis Ende 2019 Stadtdirektorin in der Heidelberger Verwaltung, übernimmt den Vorstandsvorsitz bei der Schurmann-Gesellschaft, dem DAI-Trägerverein. Sie löst den bisherigen kommissarischen Leiter Dietrich Firnhaber in dieser Funktion ab. Die Gremien der Schurman-Gesellschaft hätten diese weitere Schritte zur Neuorganisation des Kulturhauses in ihren jüngsten Sitzungen beschlossen, heißt es in einer Mitteillung.

Ende Januar hatten sich Beschäftigte in einem anonymen Schreiben an den DAI-Freundeskreis und den Trägerverein gewandt und die Absetzung des zweiköpfigen Direktoriums gefordert. Im anonymen Schreiben war die Rede von Mobbing, Missachtung von Arbeitnehmerrechten und „toxischer Atmosphäre.“ Nach einer internen Untersuchung unter Leitung eines externen Moderators wurden die beiden Geschäftsführer von ihren Verwaltungsaufgaben entbunden.

Nicole Huber sei vom Verwaltungsrat einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Vorstandes bestimmt worden. Sie gehöre dem Vorstand bereits seit 2021 an. Der Verwaltungsrat habe zudem eine Zukunftskommission eingerichtet, die ihre Arbeit sofort aufgenommen habe und die Weiterentwicklung verantworten solle. Hierzu zähle auch "eine langfristige Nachfolgeregelung für die Leitung des DAI". Die Kommission besteht aus Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Vorstands. Den Kommissionsvorsitz hat Matthias Weidemüller.

„Es gilt, die Vision des DAI und die Marke ‚DAI‘ zu stärken und auszubauen, auch im Hinblick auf das gemeinsame Wertefundament zwischen dem Kulturhaus und den Bildungseinrichtungen wie der Schule und den Kindergärten“, erklärt Weidemüller. Dietrich Firnhaber werde als neu gewählter stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ebenfalls der Zukunftskommission angehören und damit für Kontinuität sorgen.

„Mit diesen Beschlüssen legen wir die Grundlage für eine sehr gute Zukunft des DAI“, betont Firnhaber. „Der Vorstand übernimmt die Leitung des Hauses. Damit ist eine klare Führungsstruktur im laufenden Geschäft gesichert. Gleichzeitig verfolgt der Verwaltungsrat mit Hilfe der Zukunftskommission konsequent die strategische Weiterentwicklung des Hauses. Das gilt sowohl in inhaltlicher wie organisatorischer Hinsicht. Damit ist das DAI hervorragend für die Zukunft aufgestellt.“

Nicole Huber betont als Vorsitzende des Vorstandes: „Wir haben in den vergangenen Wochen viele positive Impulse erhalten. Dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeitenden und bei allen, die uns unterstützen, bedanken. Ich freue mich darauf, meine bereits begonnene Arbeit mit dem Team fortzusetzen.“

Die programmatische Arbeit im Kulturhaus einschließlich der Sprachschule und weiteren angegliederten Programm- und Bildungszweigen gehe weiter, ebenso "die gute Arbeit des Freundeskreises des DAI in den Kindergärten und der Schule unter der Leitung ihres Geschäftsführers Siegbert Moraw".

Die erste Betriebsratswahl in der Geschichte des DAI fand am 23. März statt. Gewählt hatten insgesamt 32 Mitarbeitende - eine Wahlbeteiligung von hundert Prozent. In den Betriebsrat gewählt wurden Filip Fehrmann, zuständig für Grafik und Video, Adrian Gillmann, Programmassistent – beide angestellt bei der Schurman-Gesellschaft – , sowie Brigitte Kipke, angestellt beim Freundeskreis des DAI Heidelberg und dort mit betriebswirtschaftlichen Aufgaben im Bereich der Internationalen DAI Kindergärten betraut. Fünf Kandidaten hatten kandidiert Ein Betriebsratsvorsitzender stand zunächst noch nicht fest. miro

