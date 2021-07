Neun Tage gratis Konzerte und vieles mehr in Heidelberg

Es soll eine „Verbeugung“ vor den Künstlern der Region sein, formuliert Mathias Schiemer: Beim Heidelberger Sommerfestival „Lust4Live“ treten vom 9. bis 18. Juli 300 Künstler auf drei Bühnen über die Stadt verteilt auf. Das Publikum darf kostenlos bei den Konzerten dabei sein, muss sich für einige Termine aber vorab ein Ticket reservieren. 10 000 Karten sind - Stand Mittwoch - bereits vergeben. Doch es gibt noch Karten: 25 000 Menschen dürfen die Veranstaltungen insgesamt miterleben.

Die Kulturstiftung des Bundes bezuschusst das Festival mit 500 000 Euro. Bundesweit werden 117 Projekte gefördert mit insgesamt 30,5 Millionen Euro. Der Aufbau der beiden großen Bühnen im Tiergarten-Schwimmbad und auf dem Uniplatz hat begonnen, berichtet der Leiter des Eventmanagements der Heidelberg Marketing GmbH, Joe Schwarz. Die Heidelberger Sinfoniker spielen zur Eröffnung auf dem Uniplatz Haydn und Mozart. Hier sind schon alle Plätze vergeben. Noch reservieren kann man unter anderem für die musikalische Lesung „Tutu Tooulouse Mitternachtsgeschichten“ um 23 Uhr auf der Tiergartenbühne.

Neben den beiden großen Bühnen gibt es einen Kulturtruck, der in mehreren Stadtteilen halt macht. Vom 10. bis 16. Juli gibt es hier Lesungen, Konzerte und Schauspiel mit Künstlern aus der Stadt und Region. Organisiert hat das die Heidelberger Künstlerinnenvereinigung. Auch für Kinder ist etwas dabei, etwas Märchen, klassische Musik und Zauberdarbietungen.

Kurzer Vorlauf

„Kultureinrichtungen arbeiten Hand in Hand mit der freien Szene“, zeigt sich auch Holger Schultze, Intendant des Heidelberger Theaters und Orchesters, begeistert. „Normalerweise fangen wir mit einem Jahr Vorlauf an, Festivals zu organisieren“, gibt er Einblick in die große Leistung aller Beteiligten in den vergangenen Wochen. Denn dieses Mal musste alles deutlich schneller gehen. „Wir haben Ende Mai den Zuschlag bekommen“, erinnert sich Schultze. Auf dem Uniplatz dürfen bis zu 300 Zuschauer gleichzeitig dabei sein - ohne Maske. Im Tiergartenschwimmbad sind bis zu 750 Menschen erlaubt - sie müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Denn natürlich muss „Lust4Live“ die aktuell gültigen Corona-Verordnungen berücksichtigen. Und es ist eine Registrierung vor Ort notwendig: entweder über die Luca-App oder per Formular, das es am Veranstaltungsort gibt.

Freddy Wonder im Tiergarten

Salma Kiem, die mit ihrer Band am Sonntag, 18. Juli, im Tiergartenbad auftritt, und Dirik Schilgen, dessen Auftritt schon am Samstag, 10. Juli, auf dem Uniplatz miterlebt werden kann, können noch gar nicht fassen, dass die lange Zeit ohne Live-Publikum nun zu Ende geht. „Wir sind total happy“, sagen sie lächelnd.

Die Freddy Wonder Band ist seit dreieinhalb Jahrzehnten Garant für eine gute Liveshow. Auch diese Profis mussten eine Zwangspause überstehen. „Es ist ein erste große Paukenschlag“, freut sich Freddy Wonder auf den ersten großen Auftritt seit Monaten. Seine Band eröffnet am Freitag um 20.30 Uhr das Bühnenprogramm auf der Bühne im Tiergartenbad. Aufgeregt? „Naja, man ist schon irgendwie draußen, musste anders durch diese Zeit kommen“, räumt er ein. Das sei „schon eine Herausforderung“, räumt der seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich auf Bühnen agierende Musiker ein. „Das spürt man unter der Haut.“ Eingeladen hat Wonder für Freitag als Gast Chris Herzberger (Gregor Meyle Band). Seine eigene achtköpfige Stammmannschaft sei „zum Glück“ trotz der auftrittslosen Zeit bei der Stange - oder besser am Mikrofon - geblieben. „Unser Bassist hat zwei Monate in einer Senioreneinrichtung Eingangskontrollen gemacht, ich selbst habe mich um eigene Songs gekümmert“, beschreibt der Heidelberger Bandleader die quälend lange Zeit ohne großes Publikum. Mindestens einen dieser eigenen Songs wird man im Tiergarten hören. Seit zwei Wochen wird nun wieder „richtig“ geprobt. „Es ist alles gut abgespeichert“ kann Wonder nach zwei Proben berichten. Es sei wohl wie beim Fahrradfahren - Musikmachen verliert man nicht.

500 000 Euro Förderung

Was dieser Auftrag für „Lust4Live“ für ihn und seine Branche bedeutet? „Es ist ein sehr schönes Zeichen, das da von der Stadt gesetzt werden kann.“ Als er gehört habe, dass das Festival mit 500 000 Euro gefördert wird, habe er sich gefragt „wow, warum holen die nicht den Grönemeyer? Aber nein, regional ist viel, viel besser!“ Das sei „toll“, dass es möglich sei - und das Programm sei gut.

Im Tiergarten auftreten zu dürfen, erinnere ihn sehr an den Schwimmbad Club, erzählt Wonder. „Der Club war so etwas von legendär und ich habe immer noch kein klares Bild, warum er schließen musste.“ In den ersten Jahren, „so 1986/87“ habe die Heidelberger Band viel in Mannheim gespielt, etwa im „Fidelio“, in der Feuerwache oder im „Miljöö“. Auch bei den Stadtfesten Mannheims hat die Freddy Wonder Combo regelmäßig gespielt.

Mit dem 2004 gegründeten Musikprojekt Philharmonic Wonders kommt der Künstler am 25. September übrigens ins Mannheimer „Capitol“. Der Auftritt musste schon zwei Mal verschoben werden, nun hat bereits der Kartenvorverkauf begonnen.

Aber nun erst einmal der Auftritt am Freitag. Das Motto lautet - mit Joe Cocker - „Summer In The City“. Von 20.30 bis 22 Uhr gehört die Bühne dann der Freddy Wonder Combo samt Gastmusiker. „Wir freuen uns riesig drauf“, verspricht Freddy.

Infos:

Das Sommer-Festival „Lust4Live“ steigt vom Freitag, 9., bis Sonntag, 18. Juli, in Heidelberg.

Auf zwei großen Bühnen - Uniplatz und Tiergartenbad - gibt es Programm. Außerdem macht eine mobile Bühne Station in den Stadtteilen.

Insgesamt sind 90 Auftritte von 300 Künstlern geplant.

Zuschauer können kostenlos dabei sein.

Für die Veranstaltungen auf den beiden großen Bühnen müssen Tickets gesichert werden (gratis).

Reservierungen unter www.heidelberg.de(lust4live.

Vor Ort ist eine Registrierung mit der Luca-App oder mit Papier-Formular erforderlich.