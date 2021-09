Neugeborenen-Screening erweitert

Heidelberg. Seit 1. Juli wird das reguläre Neugeborenen-Screening am Universitätsklinikum Heidelberg um zwei angeborene Erkrankungen ergänzt: Im Rahmen eines Pilotprojekts werden nun auch die Spinale Muskelatrophie (SMA) und die Sichelzellkrankheit einbezogen. Für ein nur wenige Tage später geborenes Mädchen kam die Neuerung genau rechtzeitig: Der Bluttest zeigte, dass es an SMA, einer schnell fortschreitenden und genetisch bedingten Form des Muskelschwunds, litt.

Das drei Wochen alte Mädchen wurde am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg mittels Gentherapie behandelt. So wird der zugrundeliegende genetische Defekt ausgeglichen. Das Mädchen hat die Therapie gut vertragen, ihre Muskeln bauen vorerst nicht weiter ab. „Ohne Behandlung wäre das Kind wahrscheinlich nur wenige Monate alt geworden. Dank Diagnostik in den ersten Lebenstagen und neuer Therapie kann es sich nun, abgesehen von einer verbleibenden motorischen Schwäche, in den nächsten Jahren voraussichtlich gesund entwickeln“, sagt Georg Friedrich Hoffmann, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. In der Zwischenzeit wurden noch drei weitere Kinder mit SMA ebenso wie fünf Kinder mit Sichelzellenanämie entdeckt und behandelt.

Das Neugeborenen-Screening sowohl auf SMA als auch auf die Sichelzellkrankheit wird während eines dreimonatigen Pilotprojekts angeboten, in das monatlich bis zu 9000 Neugeborene aus Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einbezogen werden. Bundesweit werden die beiden Krankheiten ab 1. Oktober in das reguläre Screening aufgenommen.

Das Pilotprojekt ist Teil eines größeren Projekts, das eine Ausweitung des Neugeborenen-Screenings zum Ziel hat. Mit SMA und der Sichelzellkrankheit werden 28 zusätzliche Erkrankungen, überwiegend angeborene Stoffwechselstörungen, daraufhin untersucht, ob eine Aufnahme in das routinemäßige Screening umsetzbar und sinnvoll ist. Das bereits 2015 gestartete Langzeitprojekt Neugeborenen-Screening wird von der Dietmar Hopp Stiftung bis 2025 mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro gefördert. Ein Tröpfchen Blut des Babys genügt, um solche schweren Krankheiten früh erkennen und behandeln zu können.

Unentdeckt drohen Organschäden

Im Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum am Universitätsklinikum Heidelberg werden jährlich Proben von mehr als 140 000 Neugeborenen aus vier Bundesländern auf aktuell 17 – mit SMA und Sichelzellkrankheit ab Oktober 2021 dann 19 – Krankheiten getestet. Unentdeckt können diese Krankheiten zu Organschäden, körperlicher oder geistiger Behinderung oder zum Tod führen. Etwa bei jedem 1000. Kind wird eine Krankheit entdeckt und rechtzeitig behandelt.

Bei der in Heidelberg neu aufgenommenen SMA gibt es seit wenigen Jahren drei wirksame Therapien, die auf unterschiedliche Weise direkt an der genetischen Ursache der Erkrankung ansetzen. miro