Neues Testverfahren für Medizinstudium

Auch wer im Abitur und im Medizinertest nicht ganz so gut abgeschnitten hat, soll im kommenden Jahr eine Chance auf ein Medizinstudium an der Universität Heidelberg bekommen. Wie das Universitätsklinikum Heidelberg am Montag mitteilte, werde künftig das bisherige Auswahlverfahren im Fach Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg (MFHD) ergänzt durch eine neu entwickelte Eignungsprüfung: Der Test „Interaktionelle Kompetenzen Medizin“ (IKM) bewertet speziell die sozial-kommunikative Eignung für den Arztberuf der Studieninteressierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussichtlich 15 Studienplätze sollen dann im Wintersemester 2023/2024 für die erfolgreichsten Teilnehmenden des IKM reserviert sein, hieß es weiter. Bei dem Test müssen die Teilnehmenden typische Herausforderungen des Arzt-Alltags kommunikativ bestehen. Mit geschulten und erfahrenen Patienten-Schauspielerinnen und -Schauspielern werden Konflikte wie Terminunstimmigkeiten oder nicht eingehaltene Medikamentenpläne simuliert. Die Szenen werden auf Video festgehalten und von den speziell qualifizierten Prüfungsteams bewertet.

Erstmals im Wintersemester

Für das Wintersemester 2023/2024 wird der IKM erstmalig ergänzend zu den bisherigen Auswahlverfahren eingesetzt. Bewerben kann sich ab 3. Januar 2023, wer bereits den „Test für Medizinische Studiengänge“ (TMS) erfolgreich absolviert hat. Auf dem Ergebnis des TMS basiert die Vorauswahl für die 45 Teilnahmeplätze des IKM, so das Universitätsklinikum weiter.

„Zahlreiche Studien belegen, dass Patientinnen und Patienten gesundheitlich und seelisch von sozial-kommunikativen Fähigkeiten ihrer Behandler profitieren. Damit entsprechende Kompetenzen bei der Studierendenauswahl berücksichtigt werden können, hat unsere Arbeitsgruppe Studierendenauswahl den IKM entwickelt“ sagt Professorin Sabine Herpertz, Studiendekanin der MFHD. „Das Bewertungsschema beruht auf einem wissenschaftlich etablierten Verfahren zur Beurteilung von sozialer Interaktion. Es enthält Kriterien, die entscheidend sind für die Arzt-Patienten-Beziehung, beispielsweise Einfühlungsvermögen, Zugewandtheit und die Fähigkeit, Gespräche zu strukturieren,“ so Herpertz, die sich als Psychiaterin seit vielen Jahren wissenschaftlich auf die Erforschung gelungener und misslungener sozialer Interaktion in Familien oder Partnerschaften fokussiert.

Die Entwicklung des Tests wurde durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg über drei Jahre gefördert. „Für die Entwicklung haben Studierende der MFHD im ersten Semester probehalber am IKM teilgenommen“, sagt Tim Wittenberg, Leiter der Arbeitsgruppe Studierendenauswahl. Die Ergebnisse hat sein Team ausgewertet und auch die Teilnehmenden sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler befragt. Auf dieser Grundlage wurden unter anderem die Prüfungsszenarien oder auch die Schulungsunterlagen für die Prüfungsteams immer wieder optimiert.

Zudem ist der IKM als Langzeit-Studie konzipiert. „Wir werden die Studierenden, die über den IKM ihren Studienplatz erworben haben, durch ihr Studium begleiten und untersuchen, inwieweit das Abschneiden im IKM den Studienerfolg vorhersagen kann“, so Wittenberg. her