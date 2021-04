Neues Schnelltestzentrum im Anatomiegarten

Heidelberg. Der private Anbieter Aspilos hat in der Heidelberger Fußgängerzone ein Coronavirus-Testzelt eröffnet: Nach einer Online-Terminvereinbarung kann man hier am Anatomiegarten kostenlose Schnell- aber auch PCR-Tests und Tests mit Urlaubszertifikat durchführen lassen. Mit mobilen Testangeboten und den Testzentren in der Eppelheimer Straße und im Heidelgarden im Neuenheimer Feld führt das Heidelberger Unternehmen 1000 bis 1200 Tests am Tag durch. Die Quote der positiven Ergebnisse liege derzeit bei 0,7 bis einem Prozent, berichtet Geschäftsführer Nikolas Apostolos Karavassilis (l.). Seit 21. März sind in Heidelberg die Testkapazitäten von 300 auf 3000 am Tag ausgeweitet worden, freute sich Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressetermin am Montag. miro

