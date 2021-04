Neuerscheinung: 25 Wandertipps durch die Region

Rhein-Neckar. „Wandern im Rhein-Neckar-Kreis – Die 25 schönsten Touren“ ist ab heute im Handel und gibt ambitionierten Wandervögeln ebenso wie gemütlicheren Spaziergängern Tipps, um die Region zu Fuß zu erkunden. Die Routen führen durch Auwälder und Altrheinarme in der Rheinebene, Weinberge an der Bergstraße, dichte Wälder des Odenwalds (unser Bild zeigt die Kapelle Lichtenklingen oberhalb des Eiterbachtals) und sanfte Hügel des Kraichgaus. „Dabei sind bekanntere Ausflugsziele in der Natur genauso vertreten wie ruhigere und verträumte Ecken“, sagt Tourismusbeauftragte Beate Otto. Der Wanderführer von Dieter Buck (www.dieterbuck.de) ist im Verlag Regionalkultur erschienen (ISBN 978-3-95505-281-2-9). Er hat 160 Seiten mit 26 Karten und kostet 16,90 Euro. miro (Bild: Klaus Venus)

