Neuer Name, gleiches Ziel

In ihrer Kommunikation versucht die Stadt Heidelberg, möglichst alle Geschlechter sprachlich zu berücksichtigen – und hat deshalb nun auch die „Bürgerplakette“ in „Ehrenamtsmedaille“ umbenannt. So beschlossen im Heidelberger Gemeinderat am 10. Februar – und nun offiziell vollzogen.

Die jährliche Auszeichnung der Stadt für engagierte Heidelberger Bürgerinnen und Bürger gibt es seit 2001. Mit ihr werden Menschen geehrt, die sich durch ehrenamtlichen, persönlichen Einsatz in besonderer Weise für das Gemeinwohl verdient gemacht haben – unabhängig von ihrem Alter und von der Dauer des freiwilligen Engagements. Es können Einzelpersonen oder Gruppen geehrt werden.

Die ersten Auszeichnungen unter dem neuen Namen „Ehrenamtsmedaille“ werden im März verliehen. Dann erfolgt die Ehrung engagierter Bürgerinnen und Bürger mit 29 Ehrenamtsmedaillen für 2021. red/sko

