Neuer Mietspiegel in Heidelberg ab Oktober

Heidelberg. Ab 1. Oktober gilt ein neuer Mietspiegel in Heidelberg. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei dieser bis 30. September 2023 gültig. Die Nettokaltmieten sind in Heidelberg gegenüber 2019 um durchschnittlich 2,85 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche fiktive Mietspiegelmiete je Quadratmeter beträgt nun 9,40 Euro gegenüber 9,14 Euro im Jahr 2019. In Bezug auf Lage, Größe und Ausstattung einer Wohnung fallen die Mieten durchschnittlich am höchsten in Neuenheim und Handschuhsheim aus, am geringsten im Pfaffengrund, auf dem Boxberg und im Emmertsgrund.

