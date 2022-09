Neuer Job für Ellen Koban

Heidelberg/Stuttgart. Fünf Jahre lang hat sie die Kultur- und Kreativwirtschaftsförderung in Heidelberg vorangebracht. Nun zieht es Ellen Koban (Bild) nach Stuttgart. Dort übernimmt sie die Leitung der Einheit Kultur- und Kreativwirtschaft bei der MFG Baden-Württemberg. Das hat die Pressestelle der MFG mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Annemone Taake

Die MFG Medien- und Filmgesellschaft ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg und des Südwestrundfunks. Ihre Aufgabe ist die Förderung der Filmkultur und -wirtschaft.

„Kreative Menschen zusammenzuführen“ will Koban, zuletzt Co-Leiterin der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg und Jurymitglied in verschiedenen landes- und bundesweiten Wettbewerben, auch im neuen Job.

Sie promovierte im Bereich Theater- und Kulturwissenschaft. Nach theaterpraktischen Stationen als Regie- und Dramaturgieassistentin in Frankfurt, Mainz und Santiago de Chile war sie ab 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Mitglied der interdisziplinären DFG Forschungsgruppe 1939 „Un/doing Differences“, bevor sie 2017 in die Kreativwirtschaftsförderung nach Heidelberg wechselte.

Kobans Vorgängerin in Stuttgart Angela Frank wechselt nach vier Jahren Abteilungsleitung in den Ruhestand. miro