Neuer Bürgerpark

Heidelberg. Der Providenzgarten in der Heidelberger Altstadt wird zum Bürgerpark: Die Stadtverwaltung und die Evangelische Kirche in Heidelberg haben die Vertragsverhandlungen zu einem Erbbaurechtsvertrag für eine künftige öffentliche Nutzung abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werde künftig ein Teil der Freifläche hinter der Providenzkirche, unweit der Hauptstraße, den Bürgerinnen und Bürgern als Grünfläche zur Verfügung stehen.

Mit der Vertragsvereinbarung sei nun die Grundlage geschaffen worden, um Planungen für die künftige Nutzung aufzunehmen. Das Erbbaurechtsgrundstück befindet sich im Eigentum der Evangelischen Kirche. Die Erbpacht kann über einen längeren Zeitraum über Spendengelder finanziert werden. Der Heidelberger Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Februar die Bestellung eines Erbbaurechts beschlossen. Oberbürgermeister Eckart Würzner erklärte, der Garten werde zu einem Kleinod für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger. her