Neuer Blitzer auf Ziegelhäuser Brücke geht in Betrieb

Heidelberg. Auf der Ziegelhäuser Brücke wird künftig geblitzt: Am Dienstag, 29. Juni,wird die neue Anlage scharf gestellt, die geltende Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Brücke überwachen wird. Das gab die Stadt Heidelberg am Montag bekannt. Sie diene der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, hieß es.

Seit 2020 dürfen nur noch Fahrzeuge mit maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und maximal Tempo 30 die Brücke befahren. Der Blitzer erfasst künftig alle Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen. Es sei die erste Anlage in Heidelberg, die sowohl die Geschwindigkeit als auch das Gewicht misst, so die Stadt. Hierfür wurden Sensoren in die Fahrbahndecke eingelassen. Diese erfassen Fahrzeuge mittels Druckmessung. Die Gesamtkosten für die Anlage liegen bei rund 197 000 Euro.