Neuer Belag auf der Rheinbrücke

Die Fahrbahnsanierung an der Theodor-Heuss-Brücke auf der A 6 zwischen Mannheim und Ludwigshafen sind abgeschlossen. Seit Montagmorgen, 5 Uhr, kann der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Kreuz Ludwigshafen-Nord wieder über die Rheinquerung in Richtung Saarbrücken fließen, teilte die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH am Montag mit. Rund 60 Stunden hatten die Arbeiten an der Fahrbahn seit Freitagabend gedauert. „Damit wurde das Ziel erreicht, die für die Durchführung der Arbeiten notwendige einseitige Sperrung der wichtigen Rheinquerung so kurz wie möglich zu halten“, hieß es in der Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sanierung auf 310 Metern Länge

Wegen des engen Zeitplans waren die Arbeiten genau getaktet und zwischen allen Beteiligten abgestimmt worden. Einige der Maßnahmen seien abends und nachts durchgeführt worden, unter anderem das Fräsen der alten, schadhaften Asphaltdecke sowie die aufwendige Versiegelung des Betons auf dem Bauwerk mit Harz und Bitumen. Anschließend wurde auf einer Länge von 310 Metern die neue Asphaltfahrbahn eingebaut. red/kpl