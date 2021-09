Neue Vorsitzende der Synode

Heidelberg. Mit einem Gottesdienst in der Heiliggeistkirche wird am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr die Synodenvorsitzende Ruth Hildebrandt (Bild) in ihr neues Amt eingeführt. Die pensionierte Ärztin ist im März als Nachfolgerin von Sandra Grande zur Vorsitzenden der Heidelberger Stadtsynode gewählt worden. Dekan Christof Ellsiepen wird sie im Gottesdienst am Sonntag ins Amt einführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach fast 16 Jahren als Frauenärztin am Klinikum Benjamin Franklin der FU Berlin hat Ruth Hildebrandt, die in der Melanchthongemeinde Rohrbach daheim ist, in Ländern Afrikas und Asiens mit Organisationen der kirchlichen und staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gewirkt. miro (Bild: Privat)