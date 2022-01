Neue Regelung für Ungeimpfte in Heidelberg

Heidelberg. Wegen der hohen Corona-Inzidenz dürfen ungeimpfte Personen ab Samstag in Heidelberg nachts das Haus nur noch aus triftigem Grund verlassen. Wie die Stadt am Freitagabend mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 576,4. Damit hat sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert von 500 Infektionen pro 100 000 Einwohner und Woche überschritten. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, am Freitag offiziell festgestellt und bekanntgegeben.

Von 21 Uhr bis 5 Uhr

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten damit ab Samstag, 15. Januar, nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen: Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist (Genesung liegt maximal sechs Monate zurück), darf das Haus zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen laut Corona-Verordnung unter anderem der Gang zum Arzt oder zu anderen medizinischen Dienstleistungen, die Berufsausübung, der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnern, Bewegung allein im Freien und der Besuch bestimmter Veranstaltungen, zum Beispiel Gemeinderatssitzungen und Gottesdienste oder ähnliche Veranstaltungen von Glaubens- und Religionsgemeinschaften. Eine Übersicht gibt der Paragraf 17a, Absatz 2, der Corona-Landesverordnung.

Ausnahmen auch für Kinder

Ausgenommen von den Ausgangsbeschränkungen sind unter anderen Kinder unter sechs Jahren beziehungsweise jene, die noch nicht eingeschult sind sowie Schülerinnen und Schüler unter 18, die an den regelmäßigen Testungen in ihrer Schule teilnehmen. Auch Personen, die sich laut ärztlichem Attest aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen.

Die Ausgangsbeschränkungen treten wieder außer Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 500 unterschreitet, schreibt die Stadt. Die Maßnahme wird dann einen Tag nach der Bekanntmachung durch das zuständige Gesundheitsamt aufgehoben. red/agö

